Водитель иномарки разбил машину скорой помощи в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобиль скорой помощи превратился в автохлам после ДТП на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

Жесткая авария произошла сегодня, 27 ноября, в 8:22 на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина. Водитель легкового автомобиля, двигающийся по проспекту в сторону набережной, не пропустил машину скорой помощи. Амбуланс с включенными сигнальными огнями и сиреной направлялся по улице Куйбышева от администрации города к площади Кирова.

От удара иномарку развернуло на перекрестке.

Автомобили получили механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Напомним, в июле этого года кроссовер не пропустил "скорую" и устроил ДТП на перекрестке в Петрозаводске.