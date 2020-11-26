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Водитель иномарки разбил машину скорой помощи в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:07, 27 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Автомобиль скорой помощи превратился в автохлам после ДТП на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

Жесткая авария произошла сегодня, 27 ноября, в 8:22 на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина. Водитель легкового автомобиля, двигающийся по проспекту в сторону набережной, не пропустил машину скорой помощи. Амбуланс с включенными сигнальными огнями и сиреной направлялся по улице Куйбышева от администрации города к площади Кирова.

От удара иномарку развернуло на перекрестке.

Автомобили получили механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Напомним, в июле этого года кроссовер не пропустил "скорую" и устроил ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

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Комментарии

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Бритва
2020-11-27 09:20:31
глухой водятел! Машин скорой и так в обрез, так еще и ушатал новую машину. Летел дятел не по своей полосе, успел зато везде и всюду.
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