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Кроссовер не пропустил "скорую" и устроил ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:50, 23 Июля 2020
фото: ДТП ПТЗ
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ДТП с участием кроссовера и автомобиля скорой медицинской помощи произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог на улице Кирова.

По сообщению ДТП ПТЗ, в минувшую среду в 16:25 на улице Кирова, в районе пересечения с улицей Ленинградская, произошла авария, столкнулись кроссовер со "скорой".

Автомобиль скорой медицинской помощи выезжал с улицы Ленинградская (главная дорога) на улицу Кирова, совершая затем маневр разворота в сторону набережной Варкауса.

Кроссовер двигался по улице Кирова в сторону центра.

От столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

Напомним, в Петрозаводске было зарегистрировано ДТП, когда "скорая помощь" не доехала до пациента, столкнувшись с двумя фургонами.

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