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Водитель иномарки спровоцировал опасное лобовое столкновение в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:44, 08 Апреля 2021
фото: Камера компании "Сампо.ру" / скриншот видео
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На улице Гоголя в центре столицы Карелии столкнулись две иномарки.

Авария произошла утром восьмого апреля в районе пересечения улицы Гоголя с улицей Герцена в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На перекрестке столкнулись "Renault Duster" и "Toyota".

"Renault" двигался по улице Гоголя вверх. Уходя от столкновения с выезжающим на перекрёсток с улицы Герцена автомобилем "Ford Focus", водитель предпринял небезопасный маневр влево, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с машиной "Toyota".

Сообщается, что в ДТП обошлось без жертв.

Видеокамера компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин, рискуя потерять права, прокатил ребенка по "встречке" 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-04-08 15:33:28
Мозгов у дастаренка вообще нет. САМ влезает на встречку! Бить УЖ надо было который СПРАВА!!
бюджет
2021-04-08 15:29:14
Вот выше написали, а поговорить не дали про живот женщины. Вот и говорю: нормальный живот который родил 3-х спиногрызов, а который не может этого ВСЕГДА проблемный. ВЫВОД: лучший живот у многодетной матери!
User
2021-04-08 13:00:08
И слинял, чуть еще одного не подбив...
врунофф
2021-04-08 13:08:46
User, сисюрити, за эскалатором следи лучше, не отвлекайся
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