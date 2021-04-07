Водитель иномарки спровоцировал опасное лобовое столкновение в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Гоголя в центре столицы Карелии столкнулись две иномарки.

Авария произошла утром восьмого апреля в районе пересечения улицы Гоголя с улицей Герцена в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На перекрестке столкнулись "Renault Duster" и "Toyota".

"Renault" двигался по улице Гоголя вверх. Уходя от столкновения с выезжающим на перекрёсток с улицы Герцена автомобилем "Ford Focus", водитель предпринял небезопасный маневр влево, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с машиной "Toyota".

Сообщается, что в ДТП обошлось без жертв.

Видеокамера компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.

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