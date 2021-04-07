Петрозаводчанин, рискуя потерять права, прокатил ребенка по "встречке" (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД остановили водителя-нарушителя, подвергшего ребенка опасности, сообщили в Госавтоинспекции города.

В минувшую среду, 7 апреля, в 17.23 на перекрестке улиц Анохина и Горького автоинспекторы пресекли грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Mini Cooper, который совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

В отношении 40-летнего нарушителя составлен протокол.

За выезд на "встречку" предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Кроме этого, водитель нарушил требования к перевозке детей - перевозил 8 - летнего ребенка на переднем сиденье автомобиля, без использования детского удерживающего устройства.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.