Водитель из Ленинградской области разбился на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на автодороге подъезд к поселку Хийтола Лахденпохского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, сегодня около 12 часов 64-летний водитель, управляя автомобилем Citroen, при прохождении затяжного поворота допустил выезд за пределы проезжей части, машина перевернулась.

В результате происшествия водитель, житель Ленинградской области, получил смертельные травмы, от которых скончался на месте ДТП. Пострадали 2 пассажира - 63-летняя женщина и 41-летний мужчина. Они также жители Ленинградской области.

Ранее две женщины из Московской области пострадали в ДТП в Карелии.