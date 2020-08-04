Две жительницы Московской области пострадали в ДТП в Карелии

Авария произошла вечером 4 августа в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 19.30 на 68 км региональной автодороги "Кола – Пяозерский – граница с Финляндской Республикой" 51-летний водитель Renault Sandero (жительница Московской области) не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП травмы получили две пассажирки – женщины 50 лет и 51 года (обе жительницы Московской области).

Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.

Напомним, в этот же день в Лоухском районе в ДТП пострадал житель Ленобласти пострадал.