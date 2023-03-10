Водитель в Петрозаводске чуть не сбил двух женщин на «зебре», промчавшись на красный свет

Агрессивное вождение автомобилиста на пешеходном переходе на Древлянке запечатлела камера видеонаблюдения.

В понедельник, 13 марта, в 07.26 водитель иномарки чуть не сбил двух женщин, которые переходили Лососинское шоссе в Петрозаводске по пешеходному переходу.



«Сегодня в 7.26.40, на запрещающий сигнал светофора, Toyota Camry чуть не прокатила двух женщин до БСМП», — говорится в сообщении анонимного пользователя паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».



Происшествие попало в объектив одной из уличной камер компании «Ситилинк».