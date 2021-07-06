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Водитель «Жигулей» тормозил на дороге в Карелии и устроил ДТП с пострадавшими

Новости. Происшествия
10:01, 07 Июля 2021
фото: © ГИБДД Карелии

В Кондопожском районе водитель ВАЗ не справился с управлением при торможении и упал в кювет – его пассажирка госпитализирована, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 6 июля, в 8.20 в Кондопожском районе, на 494 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспорта, при торможении не справился с управлением и упал в кювет.

В результате автомобиль перевернулся, снес дорожный знак, а 39-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

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