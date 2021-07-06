Водитель «Жигулей» тормозил на дороге в Карелии и устроил ДТП с пострадавшими

В Кондопожском районе водитель ВАЗ не справился с управлением при торможении и упал в кювет – его пассажирка госпитализирована, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 6 июля, в 8.20 в Кондопожском районе, на 494 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспорта, при торможении не справился с управлением и упал в кювет.

В результате автомобиль перевернулся, снес дорожный знак, а 39-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.