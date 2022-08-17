Водителей предупредили, при каких болезнях нельзя садиться за руль

Врач рассказал, что водить авто нельзя при наличии психических расстройств и серьезных проблем со зрением.

Категорическим запретом на вождение автомобиля является наличие психических расстройств и нервных заболеваний, среди которых шизофрения, галлюцинации, депрессия, стрессовые неврозы, умственная отсталость, эпилепсия, возрастные расстройства личности. Кроме того, нельзя садиться за руль людям, принимающим лекарства, которые оказывают влияние на общее психическое состояние человека. Об этом рассказывает агентству «Прайм» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

«К неадекватным эмоциональным реакциям приводит употребление психотропных препаратов, наркотических средств, седативных препаратов, транквилизаторов, снотворных средств, антидепрессантов. Употребление этих препаратов приводят к сонливости, заторможенности, расстройству координации и снижению концентрации внимания», — отмечает врач.

Также противопоказаниями к управлению автомобилем являются нарушения зрения — ахроматопсия (полное отсутствие восприятия цвета) и слепота обоих глаз. Вместе с тем, если у водителя просто снижено зрение, либо не видит один глаз, то это не является противопоказанием для управления транспортным средством, объясняет эксперт. Однако при наличии серьезного отклонения зрения допуск к вождению автомобиля может быть ограничен.

По словам врача, не рекомендовано садиться за руль при наличии таких симптомов ОРВИ, как повышенная температура тела, интоксикация, головные боли, потливость. «Такое состояние сопровождается нарушением внимания, что значительно влияет на качество управления автомобилем», — предупреждает специалист.

При этом резко выраженная боль в горле не является противопоказанием для управления транспортным средством, заключил он.