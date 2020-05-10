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Водителя без прав поймали на севере Карелии

Новости. Происшествия
11:24, 11 Мая 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя в поселке Надвоицы Сегежского района, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел 10 мая в поселке Надвоицы. 40-летний мужчина управлял автомобилем "ВАЗ", не имея прав. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами, однако грубо нарушил правила дорожного движения, сев за руль.

 В отношении водителя составлен административный материал.

Накануне еще два водителя в Карелии пополнили список пьяных задержанных за рулем.

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