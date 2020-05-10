Водителя без прав поймали на севере Карелии

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя в поселке Надвоицы Сегежского района, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел 10 мая в поселке Надвоицы. 40-летний мужчина управлял автомобилем "ВАЗ", не имея прав. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами, однако грубо нарушил правила дорожного движения, сев за руль.

В отношении водителя составлен административный материал.

Накануне еще два водителя в Карелии пополнили список пьяных задержанных за рулем.