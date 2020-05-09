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Еще два водителя в Карелии пополнили список пьяных задержанных за рулем

Новости. Общество
13:14, 10 Мая 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Кондопожском районе за пьяную езду отстранили от управления двух водителей автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 9 мая инспекторы Спецвзвода ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем Mazda 20-летнего жителя Кондопоги. Автомобиль поставлен на штрафную стоянку.

Ещё один нетрезвый водитель попал в поле зрения инспекторов ГИБДД Кодопоги, 53-летний водитель ВАЗ-99, нарушитель также отстранен от управления транспортом.

В отношении водителей составлены административные материалы. Водителей ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд.

Ранее сообщалось о пьяном мотоциклистенетрезвом водителе авто, который ездил по поселку без прав.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grisha
2020-05-10 15:52:52
Пополнили список. А сам-то список где? Хоть бы разок взглянуть, одним глазом.
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