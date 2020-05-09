Еще два водителя в Карелии пополнили список пьяных задержанных за рулем

В Кондопожском районе за пьяную езду отстранили от управления двух водителей автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 9 мая инспекторы Спецвзвода ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем Mazda 20-летнего жителя Кондопоги. Автомобиль поставлен на штрафную стоянку.

Ещё один нетрезвый водитель попал в поле зрения инспекторов ГИБДД Кодопоги, 53-летний водитель ВАЗ-99, нарушитель также отстранен от управления транспортом.

В отношении водителей составлены административные материалы. Водителей ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд.

Ранее сообщалось о пьяном мотоциклисте, нетрезвом водителе авто, который ездил по поселку без прав.