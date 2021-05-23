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Водолазы вытащили на берег затонувший теплоход на подводных крыльях в Приладожье Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
16:35, 24 Мая 2021
фото: © паблик Вконтакте «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы»

«Ракета», стоявшая у причала в Сортавале, затонула этой весной.

Помощь водолазов понадобилась в Сортавале. Старый советский теплоход на подводных крыльях уже давно стоял без дела у причала в Сортавала. Но этой весной «вдруг» затонул. Об этом пишут в паблике «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы».

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Как отмечается в паблике, суда такого типа выпускали с 1957 года и до середины 1970-х, всего их было построено около четырех сотен.

«Ракеты» выглядят, действительно, очень необычно, поэтому какое-то количество судов не утилизировалось, а было переделано под кафе и музеи, и украшают до сих пор берега водоемов и парки!»» -

Водолазы, вытащившие «Ракету», боятся, что теперь его судьба судна- быть разрезанным на металл.

«Банально и грустно. А могло бы получиться что-то очень интересное для гостей Карелии», — считают специалисты.

Ранее туристка в Карелии уронила в Рускеальский карьер сумку с билетами на самолет – потребовалась помощь водолазов.

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Комментарии

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Os
2021-05-24 16:53:48
Могли бы и оставить ее в виде памятника, хотя Ракеты почти и не ходили в Карелии, только Ракета-10 в Петрозаводске в 1960-1964 гг. В Сортавале - Метеоры в недавней истории, в Петрозаводске - Метеоры и Кометы (здесь надо бы памятник судам на воздушной подушке поставить).
нетюлень
2021-05-24 17:37:07
Os, на подводных крыльях, наверное? Потому что "Хивусы" на воздушной подушке живы и работают, чаще в госслужбах.
А красивый был артефакт ушедшей поры...
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