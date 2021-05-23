Водолазы вытащили на берег затонувший теплоход на подводных крыльях в Приладожье Карелии (ФОТО)

«Ракета», стоявшая у причала в Сортавале, затонула этой весной.

Помощь водолазов понадобилась в Сортавале. Старый советский теплоход на подводных крыльях уже давно стоял без дела у причала в Сортавала. Но этой весной «вдруг» затонул. Об этом пишут в паблике «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы».

Как отмечается в паблике, суда такого типа выпускали с 1957 года и до середины 1970-х, всего их было построено около четырех сотен.

«Ракеты» выглядят, действительно, очень необычно, поэтому какое-то количество судов не утилизировалось, а было переделано под кафе и музеи, и украшают до сих пор берега водоемов и парки!»» -

Водолазы, вытащившие «Ракету», боятся, что теперь его судьба судна- быть разрезанным на металл.

«Банально и грустно. А могло бы получиться что-то очень интересное для гостей Карелии», — считают специалисты.

Ранее туристка в Карелии уронила в Рускеальский карьер сумку с билетами на самолет – потребовалась помощь водолазов.