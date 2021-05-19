Туристка в Карелии уронила в Рускеальский карьер сумку с билетами на самолет – потребовалась помощь водолазов (ВИДЕО)

В Рускеале водолазы подняли со дна озера сумку с документами и деньгами, которую женщина уронила во время экскурсии.

Администрация горного парка Рускеала обратилась к водолазам с просьбой помочь достать женскую сумку со дна озера в карьере, сообщается в паблике "Водолаз-10.Карелия. Подводные работы".

"На дне озера оказалась женская сумка со всем «нажитым непосильным трудом». Пикантности ситуации добавляло то, что в сумке были все документы и деньги, а на следующий день дама должна была вылетать на самолёте из СПб", - рассказали водолазы, которые подняли сумку с 15-метровой глубины горного озера.