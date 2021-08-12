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Водоочистные сооружения в Петрозаводске планируют реконструировать на деньги федерального кредита

Новости. Общество
13:30, 13 Августа 2021
фото: Столица на Онего

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Группа компаний «РКС-Петрозаводск» намерена привлечь инфраструктурный кредит из федерального фонда ЖКХ на модернизацию очистных сооружений в столице Карелии.

«РКС-Петрозаводск» планирует получить более 600 млн рублей в виде инфраструктурного кредита, выдача которого будет осуществлена через инфраструктурный Фонд ЖКХ. Средства компания планирует направить на реконструкцию четвертого блока петрозаводских водоочистных сооружений. Об этом «Столице на Онего» сообщила директор по экономике и финансам группы компаний «РКС-Петрозаводск» Ольга Никитина.

Также инфраструктурные бюджетные кредиты возможны к привлечению и Республикой Карелия. Регион планирует взять более миллиарда рублей из федеральной казны на реализацию коммунальных инфраструктурных проектов, в частности, для возможного создания коммунальной инфраструктуры новым жилым домам для расселения аварийного фонда.

Подробности читайте далее.

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