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"Вот недавно опять грязью облили ": епископа из Карелии ждет общецерковный суд

Новости. Общество
14:33, 23 Мая 2020
фото: © сайт Костомукшской епархии/kosta.cerkov.ru
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Первый епископ Костомукшской епархии отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия Тарасова – до решения Высшего общецерковного суда. О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать, и пастве отстраненного архиерея было предложено довольствоваться лишь официальным сообщением, опубликованным на сайте Московского Патриархата. В нем упоминаются некие "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями". Собственно, рассмотрение этих обвинений и передано в Высший общецерковный суд, а до его заседания епископ Игнатий отправлен в Петрозаводск под наблюдение митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, которому поручено временное управление Костомукшской епархией.

О каких "документально аргументированных обвинениях в церковных правонарушениях" идет речь в указе патриарха, можно только догадываться, но замечу, что до отстранения костомукшского архиерея в Интернете гуляли многочисленные публикации, намекавшие на его интимные увлечения, которые , мягко говоря, не приветствуются Русской православной церковью (такие посты с массой шокирующих подробностей, фото и даже личной перепиской можно без труда найти в социальных сетях и на блог-платформах).

Подробности читайте далее.

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