«Вот такой подарок от мэра»: мобилизованному из Петрозаводска помогли апгрейдить оружие (ВИДЕО)

Петрозаводчанка поблагодарила главу столицы Карелии и его коллег из правительства республики и депутатского корпуса за помощь мобилизованному супругу.

Жительница Петрозаводска Ксения рассказала на своей странице в соцсети, как у ее супруга, участника СВО, появилось хорошее оружие. Усилить снаряжение мобилизованного помог глава города Владимир Любарский. Мэр, съездив в зону СВО к бойцам из Карелии, запомнил их просьбы. Сегодня Ксения ждет, когда решится их проблема с расселением аварийной квартиры. А «военная» просьба ее мужа уже выполнена.

«Владимир Любарский подключил своих коллег и знакомых, чтобы апгрейдить Ванино оружие!!!!!!!! Вы, вообще, осознаёте, сколько все это стоит, как тяжело это достать, и как ВАЖНО иметь хорошее оружие там????? Короче, если говорить проще, то абсолютно незнакомые нам дядьки просто скинулись и помогли. Спасибо. Огромное спасибо. Я не думала, что такое может быть», — пишет петрозаводчанка.

Оценить «вот такой подарок от мэра» можно по видео, которое Ксения выложила в соцсети.

Ранее мобилизованный главврач Перинатального центра Карелии поблагодарил земляков за помощь из зоны СВО.