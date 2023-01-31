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Мобилизованный главврач Перинатального центра Карелии поблагодарил земляков за помощь из зоны СВО (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:20, 09 Февраля 2023

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Главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин, который отправился на службу по мобилизации в добровольном порядке, прислал видео с благодарностью за гуманитарную помощь.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети видео участника СВО Евгения Тучин. Главный врач Республиканского перинатального центра республики, который в ноябре прошлого года уехал на Донбасс, поблагодарил всех земляков за гуманитарную помощь.

«Дорогие земляки, мы, мобилизованные военнослужащие, от всей души благодарим за предоставленную гуманитарную помощь с нашей щедрой карельской земли. Эта помощь так необходима нам в настоящее время. Спасибо вам всем огромное», - сказал Евгений Тучин. 

Глава Карелии рассказал, что сейчас Евгений Александрович работает в полевом госпитале, спасает жизни солдат.

«Думаю, не нужно объяснять, что значит врач на фронте. Гордость за нашего медика, полагаю, испытывает каждый мой земляк. Евгений Александрович, низкий вам поклон! С нашей стороны, делаем все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку. По заявке Евгения Тучина мы отправили в часть нужные лекарства и медицинские инструменты. А вот сейчас до нас дошёл его привет и благодарность землякам за помощь», - пишет Артур Парфенчиков.

Пока Евгений Тучин служит в зоне СВО его обязанности исполняет Елена Шакурова.

Ранее сообщалось, главврач районной больницы Карелии, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уехала в зону СВО.

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