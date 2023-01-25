Врач из Нигерии приехал на работу в сельскую амбулаторию Карелии

Уроженец Нигерии стал врачом общей практики в Ведлозерской врачебной амбулатории, где жаловались на отсутствие медиков.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети о решении проблемы с отсутствием медицинского работника в селе Ведлозеро. Теперь во врачебной амбулатории работает Огбуэ Габриель Джидеофор.

«Наш северный край привлекает многих своей необыкновенной красотой и тишиной. Это и стало решающим при выборе места работы для нашего коллеги Огбуэ Габриеля Джидеофора, уроженца Нигерии», - пишет министр.

Как рас сказал Охлопков, Огбуэ Габриелю Джидеофору 39 лет. В 2014 году он окончил Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького. В 2015 году работал в обучающей больнице университета Нигерии, в 2017 году – врачом-ординатором в городской клинической больнице № 5 в Нижнем Новгороде. Уроженец Нигерии трудился и в Домодедовской больнице и совмещая работу в частной медицинской компании как врач скорой помощи.

Глава Минздрава Карелии пожелал коллеге успехов на новом месте работы.

Ранее сообщалось, Охлопков, обещавший летом жителям села Ведлозеро организовать нормальную медицинскую помощь, сдержал слово.