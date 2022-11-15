Глава Минздрава Карелии сдержал слово – и в село Ведлозеро пришла медицинская помощь

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, обещавший летом жителям села Ведлозеро организовать нормальную медицинскую помощь, сдержал слово.

Напомним, что в августе ведлозерцы на встрече с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым пожаловались, что на селе практически отсутствует медицинская помощь – нет врачей. И тогда глава Минздрава пообещал, что к ноябрю постарается решить вопросы доступности медпомощи.

«Мы решаем вопросы доступности медицинской помощи комплексно и системно. Это значит, что постепенно все районные больницы, ФАПы, врачебные амбулатории модернизируются, оснащаются современным оборудованием, туда привлекаются кадры», - отметил министр здравоохранения.

И в последний день осени Михаил Охлопков вновь встретился с жителями Ведлозера, чтобы рассказать, что удалось достичь в решении вопросов организации доступности медпомощи и какие перемены ждут село в дальнейшем.

Первым выполненным обещанием стало привлечение пяти специалистов, в том числе фельдшера из Владимирской области, на пункт скорой помощи в село.

Вторым положительным моментом явилось то, что теперь медицинскую помощь жителям Ведлозера оказывают как фельдшеры районной больницы, так районный педиатр.

Кроме того, медицинские сотрудники села получили легковой автомобиль, который необходим им в работе, также приобретён автомобиль «ГАЗель Next».

«До конца года ожидаем приезд врача общей практики из Мурманской области и для врачебной амбулатории в нашем медицинском колледже учим двух целевиков – медицинских сёстёр», - рассказал Михаил Охлопков.

Также министр добавил, что в декабре Пряжинской ЦРБ выделят новый реанимобиль, оснащённый самым современным оборудованием.