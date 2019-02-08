Врачам в районах Карелии купили 20 квартир

Медицинские учреждения в районах Карелии в 2018 году приобрели для своих специалистов более 20 служебных квартир, еще около 30 будут куплены в этом году.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Карелии, благоустроенные одно- и двухкомнатные квартиры приобретены для работников медучреждений в Пряжинском, Питкярантском, Кондопожском, Медвежьегорском, Калевальском, Сегежском районах и в городе Костомукша.

В каких районах еще приобретены квартиры для врачей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".