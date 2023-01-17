Врачи онкодиспансера Карелии спасли пациенту гортань, пораженную опухолью (ВИДЕО)

Операция стала возможной после покупки оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщил в соцсети министр Михаил Охлопков.

В среду, 1 февраля, хирург республиканского онкодиспансера Сергей Новожилов выполнил лазерную микроэндоларингеальную хордэктомию - удалил у пациента под контролем микроскопии складки гортани, пораженной опухолью.



Об этом на своей странице в социальной сети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



«Пример того, как используется современное оборудование, которое мы приобретаем в рамках нацпроекта «Здравоохранение», - отметил министр. - Современный хирургический операционный микроскоп активно используется специалистами республиканского онкологического диспансера для проведения сложных операций.



По его словам, эта операция высокоточная и позволяет максимально сохранить функцию гортани, добиться более быстрого и эффективного заживления без образования рубцов.