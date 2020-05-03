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Врачи оценят комфорт станции скорой помощи после ремонта, считает глава Минздрава Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
13:56, 04 Мая 2020
фото: Михаил Охлопков / ВК
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о наступлении завершающей стадии ремонта станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Михаил Охлопков на своей странице в соцсети заявил о том, что работы на петрозаводской станции скорой медицинской помощи подходят к финалу.

"Здесь выполнен косметический ремонт и реконструкция помещений первого этажа, обустроены система вентиляции и сети электроснабжения. В диспетчерской теперь можно разместить 15 специалистов, до ремонта – только пять", - рассказал министр.

Глава карельского Минздрава пояснил, что медучреждение после ремонта станет более комфортным.

"Коллектив станции, конечно, помнит, в каком ужасающем состоянии были помещения для персонала. Именно для удобства и комфортного расположения работников затеян ремонт. Теперь зоны отдыха и приема пищи для фельдшеров, водителей и диспетчеров будут отвечать самым взыскательным требованиям. Из республиканского бюджета на ремонт станции направлено около 11,5 миллионов рублей, 800 тысяч рублей - на приобретение мебели. Осталось отремонтировать только вход в здание с улицы", - сообшил Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что Segezha Group приобретет для Сегежской ЦРБ Карелии автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ и другое оборудование, необходимое при борьбе с коронавирусом.

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