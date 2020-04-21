Segezha Group закупит для районной больницы в Карелии медоборудование на 18 млн рублей

Градообразующее предприятие в Сегеже приобретет для Сегежской ЦРБ Карелии автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ и другое оборудование, необходимое при борьбе с коронавирусом.

Компании Segezha Group сегодня продолжают работу в штатном режиме и принимают все необходимые меры по предотвращению распространения COVID-19. Работая в тесном контакте с администрацией города и представителями Сегежской ЦРБ, принято решение закупить для больницы дополнительное медицинское оборудование. Segezha Group выделила на эти цели около 18 миллионов рублей.

"В Сегежае действуют три крупнейших предприятия нашего холдинга: Сегежский ЦБК, ЛДК Сегежский и Сегежская упаковка. На фоне борьбы с коронавирусом важно аккумулировать ресурсы. Наша благотворительная помощь районной больнице - вклад в общее дело по предотвращению распространения COVID-19", - отметила директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Segezha Group София Черепова.

Так, в больницу в ближайшее время поступят два новых автомобиля скорой помощи. Они будут полностью укомплектованы медицинским оборудованием, включая портативные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что особенно важно для спасения заразившихся COVID-19. В результате парк "скорых" Сегежской ЦРБ увеличится на четверть - до десяти машин. Медики смогут оперативнее реагировать на возможный рост экстренных выездов к пациентам в связи с пандемией.

Помимо двух портативных аппаратов ИВЛ в больницу будут доставлены и два стационарных таких аппарата для размещения в палатах. Благодаря Segezha Group общее количество такого оборудованиястационарных ИВЛ в ЦРБ увеличится до семи штук.

Предприятие закупило пять дополнительных мониторов пациента с сенсорным экраном. Их в районной больнице станет 15. Это оборудование необходимо для постоянного объективного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых пациентов. Такие мониторы позволят существенно облегчить наблюдение за больными, находящимися в палатах ИТАР и оптимизировать работу медперсонала.

С помощью Segezha Group в больнице впервые появятся два транспортировочных бокса. Они полностью герметичны, оборудованы автономной вентиляцией с входными и выходными вирусно-бактериальными воздушными фильтрами. Боксы предназначены для инфекционных отделений больниц и для установки в каретах скорой помощи. Благодаря им пациентов можно будет перемещать, в том числе по лифтам и этажам, без угрозы распространения коронавируса.

Для медперсонала инфекционного отделения будет закуплено 20 защитных костюмов многоразового использования (костюм противочумный 1 типа «Защита») и два изолирующих костюма биологической и химической защиты для безопасной работы с пациентами с подозрением на инфицирование особо опасными инфекциями (изолирующие скафандры для работы с ООИ EBO-10). Сейчас таких средств индивидуальной защиты в больнице нет, однако медики в них будут остро нуждаться при возможной работе с зараженными коронавирусом.

"Цель градообразующего предприятия не только обеспечивать рабочими местами население и наполнять налоговыми поступлениями бюджет, но и оперативно реагировать на нужды города и района в целом. В Сегеже уже выявлен первый инфицированный вирусом COVID-19. Для нашего небольшого города - это чрезвычайный случай. Как представитель крупного предприятия, разделяю озабоченность руководства Сегежской ЦРБ, обратившейся к нам с просьбой приобрести для города два транспортировочных бокса и защитные скафандры для работы с зараженными. В дополнение к аппаратам ИВЛ, мониторам и защитным костюмам на эти средства будет выделено еще порядка трех миллионов рублей для обеспечения безопасной работы сегежских медиков дополнительное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медперсонала", - сообщил Григорий Иванов.

Сегежский ЦБК уже оказал техническое содействие в оборудовании палаты для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию – изготовлен ящик под кислородные баллоны и поставлены медные трубы для монтажа инфекционных боксов.

Главный врач Сегежской ЦРБ Валентина Генералова поблагодарила руководство Сегежского ЦБК и Segezha Group за инициативу, а также ощутимый вклад в оснащение больницы.

«Сегодня на медиках - огромная нагрузка и ответственность. В это непростое время важно осознавать, что у нас есть надежные партнеры в лице государства и крупного бизнеса. Мы с нетерпением ждем поставки нового оборудования в Сегежу», - сказала Генералова.