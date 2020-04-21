890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Труп мужчины обнаружен под Гоголевским мостом в Петрозаводске 4
Сегодня 09:47
Похолодание и снег идут в Карелию
Сегодня 12:28
Индекс самоизоляции в Петрозаводске оставляет желать лучшего 7
Сегодня 14:47
Глава Минздрава Карелии опубликовал обновленную карту заражения коронавирусом в республике
Сегодня 13:07
Бывший главный архитектор Петрозаводска назвал безобразием ремонт на железнодорожном вокзале 16
Сегодня 06:40

Segezha Group закупит для районной больницы в Карелии медоборудование на 18 млн рублей

Новости. Общество
16:59, 21 Апреля 2020
фото: Segezha Group
Загрузка...

Градообразующее предприятие в Сегеже приобретет для Сегежской ЦРБ Карелии автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ и другое оборудование, необходимое при борьбе с коронавирусом.

Компании Segezha Group сегодня продолжают работу в штатном режиме и принимают все необходимые меры по предотвращению распространения COVID-19. Работая в тесном контакте с администрацией города и представителями Сегежской ЦРБ, принято решение закупить для больницы дополнительное медицинское оборудование. Segezha Group выделила на эти цели около 18 миллионов рублей.

"В Сегежае действуют три крупнейших предприятия нашего холдинга: Сегежский ЦБК, ЛДК Сегежский и Сегежская упаковка. На фоне борьбы с коронавирусом важно аккумулировать ресурсы. Наша благотворительная помощь районной больнице - вклад в общее дело по предотвращению распространения COVID-19", -  отметила директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Segezha Group София Черепова.

Так, в больницу в ближайшее время поступят два новых автомобиля скорой помощи. Они будут полностью укомплектованы медицинским оборудованием, включая портативные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что особенно важно для спасения заразившихся COVID-19. В результате парк "скорых" Сегежской ЦРБ увеличится на четверть - до десяти машин. Медики смогут оперативнее реагировать на возможный рост экстренных выездов к пациентам в связи с пандемией.

Помимо двух портативных аппаратов ИВЛ в больницу будут доставлены и два стационарных таких аппарата для размещения в палатах. Благодаря Segezha Group общее количество такого оборудованиястационарных ИВЛ в ЦРБ увеличится до семи штук.

Предприятие закупило пять дополнительных мониторов пациента с сенсорным экраном. Их в районной больнице станет 15. Это оборудование необходимо для постоянного объективного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых пациентов. Такие мониторы позволят существенно облегчить наблюдение за больными, находящимися в палатах ИТАР и оптимизировать работу медперсонала.

С помощью Segezha Group в больнице впервые появятся два транспортировочных бокса. Они полностью герметичны, оборудованы автономной вентиляцией с входными и выходными вирусно-бактериальными воздушными фильтрами. Боксы предназначены для инфекционных отделений больниц и для установки в каретах скорой помощи. Благодаря им пациентов можно будет перемещать, в том числе по лифтам и этажам, без угрозы распространения коронавируса.

Для медперсонала инфекционного отделения будет закуплено 20 защитных костюмов многоразового использования (костюм противочумный 1 типа «Защита») и два изолирующих костюма биологической и химической защиты для безопасной работы с пациентами с подозрением на инфицирование особо опасными инфекциями (изолирующие скафандры для работы с ООИ EBO-10). Сейчас таких средств индивидуальной защиты в больнице нет, однако медики в них будут остро нуждаться при возможной работе с зараженными коронавирусом.

"Цель градообразующего предприятия не только обеспечивать рабочими местами население и наполнять налоговыми поступлениями бюджет, но и оперативно реагировать на нужды города и района в целом. В Сегеже уже выявлен первый инфицированный вирусом COVID-19. Для нашего небольшого города - это чрезвычайный случай. Как представитель крупного предприятия, разделяю озабоченность руководства Сегежской ЦРБ, обратившейся к нам с просьбой приобрести для города два транспортировочных бокса и защитные скафандры для работы с зараженными. В дополнение к аппаратам ИВЛ, мониторам и защитным костюмам на эти средства будет выделено еще порядка трех миллионов рублей для обеспечения безопасной работы сегежских медиков дополнительное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медперсонала", - сообщил Григорий Иванов.

Сегежский ЦБК уже оказал техническое содействие в оборудовании палаты для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию – изготовлен ящик под кислородные баллоны и поставлены медные трубы для монтажа инфекционных боксов.

Главный врач Сегежской ЦРБ Валентина Генералова поблагодарила руководство Сегежского ЦБК и Segezha Group за инициативу, а также ощутимый вклад в оснащение больницы.

«Сегодня на медиках - огромная нагрузка и ответственность. В это непростое время важно осознавать, что у нас есть надежные партнеры в лице государства и крупного бизнеса. Мы с нетерпением ждем поставки нового оборудования в Сегежу», - сказала Генералова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Аналитика

Сегодня 15:35
Политкухня
Кто такой Головинкин?
Депутат из Прионежья Алексей Головинкин неожиданно для всех стал полуфиналистом всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика".
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 1
20.04.2020 15:50
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Ирина Мирошник: "В Петрозаводске реализуются все национальные проекты" 5
20.04.2020 10:26
"Что в Америке творится!" 12
17.04.2020 12:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:07
Личное мнение
Эхо Сандармоха? 1
Зачем Следственному комитету понадобились "рассекреченные материалы ФСБ" о финских лагерях в Карелии?
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 2
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»