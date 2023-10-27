Второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи скончался спустя 6 недель после операции

Пожилой мужчина чувствовал себя хорошо после пересадки ему сердца генно-модифицированной свиньи, но затем донорский орган стал отказывать.

Не стало второго пациента в истории, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи. Первая пересадка свиного органа человеку, проведенная теми же специалистами в 2022 году, также закончилась провалом. Об этом сообщает Лента.ру.

58-летний Лоренс Фосетт страдал от терминальной стадии сердечной недостаточности. Шансов на выживание без экспериментальной операции у больного не было. Трансплантацию провели американские хирурги из Медицинской школы Университета Мэриленда.

После пересадки Фосетт прожил около шести недель.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — сообщили в медицинском центре Мэрилендского университета.

Первоначально врачи рассчитывали на успех. Пациент проходил физиотерапию, играл в карты с женой и проводил время с родными. Признаки отторжения донорского сердца появились лишь в последние дни.

По словам профессора трансплантационной хирургии Бартли П. Гриффита, Фосетт надеялся, что информация, полученная при изучении его случая, повысит шансы следующих пациентов.