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Кардиологи рассказали, как избавиться от жира вокруг сердца, который увеличивает риск сердечной недостаточности

Новости. Общество
00:10, 18 Января 2024
фото: © brizmaker / istockphoto

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У каждого десятого человека с нормальным весом есть избыток жира на сердце — как это исправить, рассказывают специалисты.

Кажется, если вес в пределах допустимых значений, то за сердце можно особо не переживать. Однако ученые выяснили, что у 10% людей с нормальным весом есть избыток перикардиального жира — жировой ткани вокруг сердца, сообщает «Доктор Питер».

Специалисты рассказали, чем опасны такие жировые отложения. 

«У женщин с высоким объемом перикардиального жира (70 сми более) в два раза больше риск развития сердечной недостаточности. У мужчин высокий показатель жира (120 сми более ) связан с 50% увеличением риска сердечной недостаточности», — пришли к выводу американские кардиологи.

Сердечная недостаточность — это патологическое состояние, при котором сердечная мышца теряет способность адекватно сокращаться, полноценно перекачивать кровь по сосудам, доставлять в органы и ткани кислород и питательные вещества, удаляя продукты метаболизма. Основные симптомы: отеки, одышка, быстрая утомляемость при малейшей нагрузке, хрипы в легких и прогрессирующее ухудшение состояния.  

В исследовании участвовали 6785 человек среднего и пожилого возраста. В самом начале эксперимента ни у кого из них не было сердечно-сосудистых заболеваний. Всем сделали КТ сердца, измерив количество перикардиального жира. 

Добровольцев наблюдали в течение 17 лет. За это время у 383 человек (5,7% от общего числа участников) развилась сердечная недостаточность. Причем у всех был избыток жира вокруг сердца.

«За 17 лет наблюдений по разным причинам умерли 1547 участников исследования. При этом частота смертности от всех причин была выше у участников с высоким уровнем жира вокруг сердца», — говорят авторы. 

Также исследование показало, что даже при нормальном весе сердце может страдать от ожирения. Так, среди добровольцев с индексом массы тела меньше 25 каждый десятый имел высокое содержание перикардиального жира. А среди участников с избыточным весом большое отложение сердечного жира нашли у каждого третьего. У добровольцев с ожирением (ИМТ 30 и более) высокое содержание перикардиального жира нашли у 55%. 

Исследование показало: независимо от веса, чем выше количество перикардиального жира, тем больше риск сердечной недостаточности. Даже при нормальной массе тела жир может накапливаться в определенных местах организма, вызывая хронические заболевания, пишет «Доктор Питер».

Авторы исследования посоветовали, как уменьшить объем жира вокруг сердца:

— гулять не меньше 30-45 минут в день быстрым темпом; 

— есть больше фруктов и овощей, орехов и бобовых, цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой;

— хотя бы два раза в неделю есть морепродукты, богатые омега-3;

— сократить мясные блюда в рационе.

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