Кардиологи рассказали, как избавиться от жира вокруг сердца, который увеличивает риск сердечной недостаточности

Также исследование показало, что даже при нормальном весе сердце может страдать от ожирения. Так, среди добровольцев с индексом массы тела меньше 25 каждый десятый имел высокое содержание перикардиального жира. А среди участников с избыточным весом большое отложение сердечного жира нашли у каждого третьего. У добровольцев с ожирением (ИМТ 30 и более) высокое содержание перикардиального жира нашли у 55%.