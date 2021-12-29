Выделены участки под строительство школы и детсада в новом жилом районе Петрозаводска

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
Компания «Баренц Групп», строящая в Петрозаводске новый жилой район «Талоярви. Город у воды», выделила участки под строительство школы и детского сада, с которых начнется создание социальной инфраструктуры района.
Для строительства школы выделен участок площадью 31,1 тыс. кв. метров. Проект здания уже готов и направлен на государственную экспертизу. После получения положительного заключения весной 2022 года начнется этап подготовки рабочей документации.
По проекту, в современном здании на 1200 мест разместятся просторные кабинеты и холлы, большая столовая, актовый и спортивный залы. На пришкольной территории запланированы зоны для отдыха и спорта.
Кроме того, в новом жилом районе планируется строительство детского сада. Для этого «Баренц групп» выделила участок площадью около 12,6 тыс. кв. метров.
Как сообщалось ранее, «Талоярви. Город у воды» строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская. Кроме школы и детского сада планируется строительство всей необходимой социальной инфраструктуры — торгового центра, АЗС, площадок для спортивных и развлекательных мероприятий.
TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
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