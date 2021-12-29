Выделены участки под строительство школы и детсада в новом жилом районе Петрозаводска

Компания «Баренц Групп», строящая в Петрозаводске новый жилой район «Талоярви. Город у воды», выделила участки под строительство школы и детского сада, с которых начнется создание социальной инфраструктуры района.

Для строительства школы выделен участок площадью 31,1 тыс. кв. метров. Проект здания уже готов и направлен на государственную экспертизу. После получения положительного заключения весной 2022 года начнется этап подготовки рабочей документации.

По проекту, в современном здании на 1200 мест разместятся просторные кабинеты и холлы, большая столовая, актовый и спортивный залы. На пришкольной территории запланированы зоны для отдыха и спорта.

Кроме того, в новом жилом районе планируется строительство детского сада. Для этого «Баренц групп» выделила участок площадью около 12,6 тыс. кв. метров.

Как сообщалось ранее, «Талоярви. Город у воды» строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская. Кроме школы и детского сада планируется строительство всей необходимой социальной инфраструктуры — торгового центра, АЗС, площадок для спортивных и развлекательных мероприятий.