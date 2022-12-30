За неделю в Карелии 163 человека заболели коронавирусом

Роспотребнадзор привел данные по заболеваемости Covid-19 на минувшей неделе.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, на прошедшей неделе в республике было зарегистрировано 163 случая заболевания Covid-19. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 24,5%.

Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах. В республике средний показатель тестирования в неделю составляет — 103,5 на 100 тыс. населения.

Напомним, на минувшей неделе более 60 жителей Карелии попали в больницу из-за ОРВИ.