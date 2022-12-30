Более 60 жителей Карелии попали в больницу из-за ОРВИ

В Роспотребнадзоре Карелии опубликовали статистику заболеваемости ОРВИ и гриппом за минувшую неделю.

По статистике, за прошедшую неделю в Карелии было зарегистрировано 12 280 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости — 201,6 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидемиологический порог в 1,2 раза, наивысшая заболеваемость — среди детей.

При этом по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 8,3%.

В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 6 869 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, заболеваемость снизилась на 9,4%.

На какнтин вышли 10 групп в 7 детсадах республики.

Госпитализирован с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю был 61 человек.