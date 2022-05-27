За неделю в Карелии более 300 раз прозвучал сигнал тревоги

Росгвардейцы Карелии более 330 раз выезжали по сигналу «Тревога».

Как сообщили в Росгвардии Карелии, за минувшую неделю сотрудники вневедомственной охраны совершили 339 выездов на охраняемые объекты и квартиры, где срабатывал сигнал «Тревога». Были пресечены 12 краж.

Во время патрулирования росгвардейцы задержали 9 человек за административные нарушения. Также 5 человек были задержаны по подозрению в совершении преступлений.

Напомним, на прошлой неделе росгвардейцы помешали вандалу разгромить кафе в Приладожье Карелии.