890x80
Реклама
Стала известна личность молодчика, избившего до потери сознания мужчину в Петрозаводске
Сегодня 07:25
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
23.05.2022 16:59
Молодой водитель в Карелии нарушил ПДД и спровоцировал аварию с тяжелыми последствиями
23.05.2022 13:18
В Карелии уходит в отставку известная судья Марина Носова
23.05.2022 14:55

За неделю в Карелии клещи покусали две сотни человек

Новости. Общество
09:28, 24 Мая 2022
фото: © Алексей Филиппов / ТАСС

Новости партнеров

Всего на 22 мая в лечебно-профилактические учреждения Карелии по поводу присасывания клещей обратились 400 человека, из них детей – 107, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю в больницы Карелии с жалобами на укусы клещей обратился 201 человек, из них 45 – это дети. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 95 обращений, в том числе 16 несовершеннолетних.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на тринадцати административных территориях: Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярский районы.

В вирусологической лаборатории проведены исследования 403 клещей, снятых с людей, выявлены возбудитель клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, а также обнаружен возбудитель моноцитарного эрлихиоза.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 7807 человек, в том числе 3001 – это дети.

В ведомстве напомнили, что первое присасывание клеща в 2022 году зарегистрировано 14 апреля в Прионежском районе, у взрослого, на территории населенного пункта Заозерье. При лабораторном исследовании клеща выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

На 22 мая в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 400 человек, из них детей - 107. В Петрозаводске зарегистрировано 227 обращения, в том числе 58 – это дети.

Ранее в мэрии рассказали, какие скверы обработают от клещей в Петрозаводске.

 

Стало известно, какие скверы обработают от клещей в Петрозаводске
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»
20.05.2022, 09:13
Еще один житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине

Аналитика

20.05.2022 08:58
Обществоведение
Главный акцент в обучении — практическая подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности
Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) объявляет о начале приемной кампании.
«Никто не закрылся. Все работают»
19.05.2022 19:37
Тернистый путь к красивому водопаду
19.05.2022 11:09
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
Вся аналитика

Чтиво

23.05.2022 12:01
Уроки выживания
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
Как жить, когда кажется, что все вокруг рушится. 
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.