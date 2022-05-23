За неделю в Карелии клещи покусали две сотни человек

Всего на 22 мая в лечебно-профилактические учреждения Карелии по поводу присасывания клещей обратились 400 человека, из них детей – 107, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю в больницы Карелии с жалобами на укусы клещей обратился 201 человек, из них 45 – это дети. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 95 обращений, в том числе 16 несовершеннолетних.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на тринадцати административных территориях: Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярский районы.

В вирусологической лаборатории проведены исследования 403 клещей, снятых с людей, выявлены возбудитель клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, а также обнаружен возбудитель моноцитарного эрлихиоза.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 7807 человек, в том числе 3001 – это дети.

В ведомстве напомнили, что первое присасывание клеща в 2022 году зарегистрировано 14 апреля в Прионежском районе, у взрослого, на территории населенного пункта Заозерье. При лабораторном исследовании клеща выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

На 22 мая в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 400 человек, из них детей - 107. В Петрозаводске зарегистрировано 227 обращения, в том числе 58 – это дети.

Ранее в мэрии рассказали, какие скверы обработают от клещей в Петрозаводске.