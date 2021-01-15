За сутки коронавирус выявили почти у 300 жителей Карелии

Коронавирусную инфекцию за минувшие сутки подтвердили у 293 жителей Карелии, сообщили в Оперштабе.

По данным Оперштаба, из 293 выявленных случаев, 253 человека заболели, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 327 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5161,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2399 случаев, по Северо-Западу – 4063,9.

За минувшие сутки подтвердили три летальных исхода: в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница поселка Кяппесельга 1962 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался 78-летний петрозаводчанин, в Кондопожской ЦРБ умер житель Кондопоги 66 лет. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее количество смертей от коронавируса достигло в Карелии 197.





Напомним, что записаться на привику от коронавирусной инфекции можно в поликлиниках по месту жительства.