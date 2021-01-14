Жители Карелии могут записаться на вакцинацию от коронавируса в поликлиниках по месту жительства

Глава Минздрава Карелии рассказал о начале массовой вакцинации от короновирусной инфекции в республике.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети о том, что в ближайшее время прививаться от COVID9- 19 будут и граждане, не относящиеся к приоритетным группам. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.

По словам Охлопкова, в Карелии продолжается бесплатная и добровольная вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. Вакцина "Спутник V" поступает по линии федерального Минздрава, на конец прошлого года республика получила 1242 дозы, что позволило начать вакцинацию приоритетных групп населения города Петрозаводска, наиболее подверженных риску инфицирования: медицинских работников, социальных работников, работников сферы образования.

Сегодня в медицинские организации столицы Карелии и районов республики распределяется еще одна партия вакцины, поступившей накануне – еще 2200 доз. В ближайшее время начнется вакцинация и в центральных районных больницах.

В январе-феврале ожидается поставка еще 28 000 доз "Спутника V", затем – очередные централизованные поставки, уточнил министр.

Ранее Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса.