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Забор высотой 4,5 метра вдоль Соломенского шоссе художники разрисуют граффити

Новости. Общество
10:05, 18 Июня 2021

Граффити-фестиваль «Всплеск / Splash» пройдет в Петрозаводске 26 июня, в день города, на территории будущего жилого района «TALOJARVI город у воды».

Проект «Всплеск / Splash» начнется летом 2021 года с граффити-фестиваля. Он состоится в месте, на котором десятилетиями размещалась промышленная площадка и которое было скрыто от глаз жителей Петрозаводска. В будущем здесь появится новый жилой район «TALOJARVI город у воды».

Фестиваль — хорошая возможность для художников показать свое творчество на уличных поверхностях. Граффити — это вызов обществу и самовыражение художника, это контакт человека с городской средой. Как любое искусство, граффити — это отражение процессов внутри городских сообществ.

В рамках фестиваля будет создана серия авторских работ от местных стрит-арт художников. Площадкой станет забор высотой 4,5 метра вдоль Соломенского шоссе. На фестивале так же пройдет мастер-класс по изготовлению уличной мебели из паллет, которые затем будут размещены в сквере Вороний Наволок.

Кроме того, у всех желающих будет возможность принять участие в ремонте остановки общественного транспорта на Заводской площади в формате тактического урбанизма. Такой формат благоустройства не предполагает конструктивных изменений, но позволяет быстро, недорого, своими руками улучшить внешний вид городских объектов. Организаторы фестиваля приглашают заинтересованных жителей вместе с ними почистить, покрасить и восстановить деревянные стенки остановки, сделать удобную скамейку. Все материалы для работ будут предоставлены организаторами фестиваля.

За музыкальное настроение будет отвечать диджей Bolshoe Uho, который создаст летнюю атмосферу с помощью виниловых пластинок.

Граффити-фестиваль «Всплеск / Splash» начнется 25 июня с подготовительных работ, основная часть программы пройдет 26 июня с 12 до 17 часов на улице Зайцева, в районе дома № 72. Прийти на мероприятие могут все желающие. Художники, которые хотят принять участие в фестивале, могут оставить свою заявку в группе: https://vk.com/gorojanin_ptz или отправить эскиз на почту prokhorov2021@gmail.com.

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