Заключенные очистили от мусора территорию туберкулезной колонии в Карелии

Осужденные ЛИУ-4 приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая Россия», сообщили в УФСИН по Карелии.

В рамках проведения акции заключенные, отбывающие наказание на участке колонии-поселения при ЛИУ-4, благоустроили внутреннюю и прилегающую к учреждению территории. Они убрали бытовой мусор, опавшие ветки деревьев, листья, очистили бордюры. Кроме того, после сбора урожая очистили территорию огорода от картофельной ботвы и прочего мусора.

«Формирование экологических ценностей у осужденных в местах лишения свободы становится одним из направлений воспитательной работы, призванным выработать ответственность за окружающий мир, привить интерес к познанию природы, осознать необходимость ее охраны», — пояснил заместитель начальника ЛИУ-4 Алексей Холтобин.

Ранее сообщалось, условно осужденных в Карелии познакомили с «Трезвой Россией».