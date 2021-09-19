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Заключенные очистили от мусора территорию туберкулезной колонии в Карелии

Новости. Общество
11:53, 21 Сентября 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

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Осужденные ЛИУ-4 приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая Россия», сообщили в УФСИН по Карелии.

В рамках проведения акции заключенные, отбывающие наказание на участке колонии-поселения при ЛИУ-4, благоустроили внутреннюю и прилегающую к учреждению территории. Они убрали бытовой мусор, опавшие ветки деревьев, листья, очистили бордюры. Кроме того, после сбора урожая очистили территорию огорода от картофельной ботвы и прочего мусора.

«Формирование экологических ценностей у осужденных в местах лишения свободы становится одним из направлений воспитательной работы, призванным выработать ответственность за окружающий мир, привить интерес к познанию природы, осознать необходимость ее охраны», — пояснил заместитель начальника ЛИУ-4 Алексей Холтобин.

Ранее сообщалось, условно осужденных в Карелии познакомили с «Трезвой Россией».

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Комментарии

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karelets
2021-09-21 12:18:57
Зато ночной фотограф кайфует в сизо и упорно не хочет убирать от мусора территорию на строгом режиме, где ему назначено отбывание наказания .
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