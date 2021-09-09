Условно осужденных в Карелии познакомили с «Трезвой Россией»

Сотрудники УФСИН России по Карелии провели для условно осужденных профилактическое мероприятие, посвященное Дню трезвости.

Специалисты провели комплексное просветительское мероприятие, направленное на профилактику употребления алкоголя и наркотиков. В ходе занятия с осужденными побеседовали и продемонстрировали им познавательный мультимедийный видеоролик, подготовленный сообществом «Трезвая Россия». В ролике наглядно показаны пагубные последствия употребления алкоголя на организм человека, сообщили ведомстве.

Кроме того, под руководством психологов осужденные выполнили несколько эффективных упражнений:

-«отказ», в ходе которого участников познакомили с навыками уверенного поведения, волевого отказа в ситуации выбора, умения противостоять попыткам манипулирования и способности к самостоятельному выбору;

— «антиреклама», в котором осужденным было предложено нарисовать плакат — антирекламу алкогольной продукции.

В заключении мероприятия психологи ответили на вопросы участников и дали им рекомендации по ведению здорового образа жизни.

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