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Условно осужденных в Карелии познакомили с «Трезвой Россией»

Новости. Общество
14:49, 13 Сентября 2021
фото: © УФСИН России по Карелии

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Сотрудники УФСИН России по Карелии провели для условно осужденных профилактическое мероприятие, посвященное Дню трезвости.

Специалисты провели комплексное просветительское мероприятие, направленное на профилактику употребления алкоголя и наркотиков. В ходе занятия с осужденными побеседовали и продемонстрировали им познавательный мультимедийный видеоролик, подготовленный сообществом «Трезвая Россия». В ролике наглядно показаны пагубные последствия употребления алкоголя на организм человека, сообщили ведомстве.

Кроме того, под руководством психологов осужденные выполнили несколько эффективных упражнений:

-«отказ», в ходе которого участников познакомили с навыками уверенного поведения, волевого отказа в ситуации выбора, умения противостоять попыткам манипулирования и способности к самостоятельному выбору;

— «антиреклама», в котором осужденным было предложено нарисовать плакат — антирекламу алкогольной продукции.

В заключении мероприятия психологи ответили на вопросы участников и дали им рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Ранее в колонии ИК-7 в Сегеже завершился второй сезон вокального конкурса «Голос».

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Комментарии

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stranger
2021-09-13 17:07:53
За такое хорошее мероприятие хорошо бы по 100 грамм.
Изя
2021-09-13 15:08:29
А зачем это мероприятие ? Онт там пьют чтоли ???))
однозначно
2021-09-13 15:01:16
Как говорит кир - вторая ходка должна быть последней :)
Off
2021-09-13 16:29:26
однозначно/наташка, у него вторая ходка? ..хмм поделом. Все вы там будете. :)
Гость
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