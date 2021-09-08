«Город — сказка, город — мечта»: определился победитель шоу «Голос» в карельской колонии

В колонии ИК-7 в городе Сегежа завершился второй сезон вокального конкурса «Голос», сообщили в УФСИН Карелии.

В карельской колонии ИК-7 уже второй год подряд прошел вокальный конкурс «Голос», на днях были подведены его итоги.

По итогам отборочных туров в финал вышли 8 осужденных. В заключительном онлайн концерте звучали музыкальные композиции: «Одинокая луна», «Выпускной», «Я буду помнить», «Про дружбу», «Город сказка, город мечта», «Мама», «Мои ясные дни», «Белые розы».

В финальном голосовании приняли участие более 150 зрителей, которые смотрели трансляцию финального концерта по внутреннему телеканалу учреждения, а также сотрудники колонии. Зрители оценивали не только вокальные данные, но и выбранную композицию, артистичность и видеосопровождение номера. По итогам голосования наибольшее количество голосов получил осужденный Николай С, исполнивший песню группы «Танцы минус» — «Город сказка, город мечта».

Основная нагрузка в проведении конкурса легла на плечи осужденных, работающих в студии кабельного телевидения «Выгозерье». Используя прошлогодний опыт, работники внутреннего телевидения достойно справились с поставленной задачей.

Всех участников конкурса поощрила администрация колонии, заявил заместитель начальника учреждения.