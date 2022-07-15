Заключенные СИЗО-2 в Карелии склеили исцеляющие коллажи-автопортреты

Участницам арт-терапевтических занятий в СИЗО-2 предложили сделать коллаж с собственным портретом.

В УФСИН Карелии рассказали, как проходят психокоррекционные занятия для осужденных с использование арт-терапии.

На очередной встрече с психологом заключенным предложили собрать из журнальных вырезок ассоциативный автопортрет. Коллажи состояли из изображений того, что нравится или ассоциируется с близкими, домом.

Как объяснили в УФСИН Карелии, арт-терапия — это метод, который «основан на идее исцеления творчеством».