Заключенные в Карелии выбрали самого четкого диктора

Жюри в ИК-7 оценило тембр, четкость произношения и выразительность на конкурсе дикторов.

Как рассказали в УФСИН Карелии, в сегежской исправительной колонии № 7, где работает студия кабельного телевидения «Выгозерье», прошел конкурс на лучшего диктора.

Всего в конкурсе приняли участие 10 человек. Жюри оценивались тембр, четкость произношения, выразительность. Победитель был зачислен в кружок корреспондентов, работающих в телестудии над различными проектами.

По мнению администрации колонии, поддерживающей подобные инициативы, такие проекты положительно сказываются на поведении заключенных и их стремлении к исправлению.