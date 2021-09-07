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Заключенным в Карелии вновь разрешили длительные свидания

Новости. Общество
12:16, 08 Сентября 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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В ИК-9, РБ-2 и СИЗО-1 возобновляется проведение длительных свиданий, сообщили в УФСИН по Карелии.

С 8 сентября в республиканской больнице № 2 в Медвежьегорске, исправительной колонии № 9 и следственном изоляторе № 1 в Петрозаводске возобновляется проведение длительных свиданий с осужденными.

Чтобы попасть на свидание, родственники осужденных должны иметь при себе один из документов, подтверждающих отсутствие новой коронавирусной инфекции:

— отрицательного результата ПЦР — обследования, полученного не ранее, чем за 72 часа до начала свидания (в том числе дети до 18 лет);

— документа подтверждающего наличие иммунитета (защитный титр IgG к COVID-19) после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекции, полученного не позднее 2-х месяцев с момента обследования (в том числе дети до 18 лет);

— документа, подтверждающего прохождение курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Перед началом свидания родственники осужденных должны будут пройти входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела. Посетители с видимыми признаками острого респираторного заболевания или с повышенной температурой тела не будут допущены на свидание.

Посетителям необходимо иметь достаточный запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), рассчитанный на все дни пребывания в учреждении.

В УФСИН по Карелии напомнили, что с 12 мая возобновлено предоставление краткосрочных свиданий с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными во всех учреждениях УИС республики. С 9 августа возобновлено предоставление длительных свиданий в ИК-1, ИК-7 и СИЗО-2. Ограничительные мероприятия на проведение длительных свиданий продолжают действовать в ЛИУ-4.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введенным ограничительным мероприятиям. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Республике Карелия», — говорится в сообщении Управления.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-08 12:26:42
А в ИК-1 строгого режима для рецидивистов не разрешили. Поэтому ночной фотограф очень не хочет отбывать там наказание.
Гость
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