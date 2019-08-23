Заместитель председателя Петросовета проверил ход работ по благоустройству дворовой территории на улице Гвардейской

По словам депутата Петросовета Александра Ханцевича, на благоустройство дворовой территории на улице Гвардейской, 27 в рамках выполнения программы "Формирование городской комфортной среды" выделено более 1,1 млн рублей.

В четверг, 22 августа, Александр Ханцевич, вице-спикер городского Совета, депутат Петросовета по 8 одномандатному избирательному округу микрорайона Ключевая, вместе с руководителем инициативной группы дома Ириной Бурлаковой оценил качество выполненных работ по благоустройству дворовой территории на улице Гвардейской, 27.





"Когда я шел на выборы, мне давали наказы, в том числе и на ул. Гвардейской, 27 привести в порядок придомовую территорию. Но в силу дефицитного бюджета, никак раньше не получалось выделить дополнительные средства на благоустройство. В 2017 году появилась программа "Формирование городской комфортной среды". Два года подряд Ирина Борисовна пыталась вместе с жильцами попасть в нее – не получалось. В этот раз мы заранее встретились, поговорили со специалистами, которые понимают, как правильно готовить проект, какие дополнительные работы провести, чтоб получить высокий балл, – отметил Александр Ханцевич. – Руководитель инициативной группы качественно подготовила документы, в установленные сроки представила их в администрацию. По итогам их рассмотрения дом был включен в благоустройство дворовых территорий на 2019 год. Когда подготовлены качественно документы и есть желание жильцов – все получается. Была яма на яме – проехать было невозможно, а сейчас благоустроенная территория".





На данный момент подрядчик заасфальтировал территорию, установил поребрики, урны, привез землю для газонов. Специалисты взяли пробы и проверили качество асфальта. До 1 октября планируется установить освещение и скамейку.



Ирина Бурлакова рассказала, что на протяжении многих лет пыталась добиться финансирования на благоустройство двора.

"Смотреть на это было невозможно. Я очень люблю жильцов и свой дом, поэтому не опускала руки. Узнала о существовании проекта и решила идти в бой. Раз он есть, значит нужно в нем участвовать. Он же для людей. Все откликались и помогали. Нам попался очень хороший подрядчик – на любой звонок, замечание он тут же реагировал", – отметила Ирина.





Жильцы вложили в благоустройство и свои деньги – около полутора тысяч рублей от каждой квартиры (в доме 60 квартир).



В 2019 году по программе "Формирование городской комфортной среды" в благоустройстве дворовых территорий в 8 округе участвуют семь домов. Соглашения с управляющими компаниями были заключены 29-30 апреля. До 1 октября подрядчики должны сдать работы. Общая сумма – более 11 млн рублей.



Уже приняты и оплачены работы на ул. Петрова, 11 (около 1,5 млн рублей), приняты – на ул. Нойбранденбургской (более 1,7 млн рублей). Идет работа по принятию работ на улицах Нойбранденбургской, 14 и 22 (по 1,9 млн рублей), Судостроительной, 20 (около 1 млн рублей). Завершаются работы по благоустройству дворовых территорий на улицах Гвардейской, 27 и Антонова, 9 (более 1,6 млн рублей).