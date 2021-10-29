Завершена разработка проекта новой школы в жилом районе Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
Компания «Баренц Групп», строящая в Петрозаводске новый жилой район «Талоярви. Город у воды», объявила о завершении проектирования школы, с которой начнется создание социальной инфраструктуры района.
«Баренц Групп» выделила муниципалитету участок площадью в 2,5 гектара, профинансировала инженерные изыскания и заказала разработку проекта школы. Сейчас он проходит государственную экспертизу.
По проекту, в современном здании на 1200 мест разместятся просторные кабинеты и холлы, большая столовая, актовый и спортивный залы. На пришкольной территории запланированы зоны для отдыха и спорта.
Такая же школа, построенная компанией КСМ, скоро откроется в микрорайоне Древлянка. В новом учебном учреждении смогут учиться не только те дети, которые поселятся в районе «Талоярви. Город у воды», но и учащиеся из соседних микрорайонов - Соломенное, Первомайский и Октябрьский.
Как сообщалось ранее, «Талоярви. Город у воды» строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская. Кроме школы планируется строительство всей необходимой социальной инфраструктуры - детского сада, торгового центра, АЗС, площадок для спортивных и развлекательных мероприятий.
TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
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