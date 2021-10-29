Завершена разработка проекта новой школы в жилом районе Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

Компания «Баренц Групп», строящая в Петрозаводске новый жилой район «Талоярви. Город у воды», объявила о завершении проектирования школы, с которой начнется создание социальной инфраструктуры района.

«Баренц Групп» выделила муниципалитету участок площадью в 2,5 гектара, профинансировала инженерные изыскания и заказала разработку проекта школы. Сейчас он проходит государственную экспертизу.

По проекту, в современном здании на 1200 мест разместятся просторные кабинеты и холлы, большая столовая, актовый и спортивный залы. На пришкольной территории запланированы зоны для отдыха и спорта.

Такая же школа, построенная компанией КСМ, скоро откроется в микрорайоне Древлянка. В новом учебном учреждении смогут учиться не только те дети, которые поселятся в районе «Талоярви. Город у воды», но и учащиеся из соседних микрорайонов - Соломенное, Первомайский и Октябрьский.

Как сообщалось ранее, «Талоярви. Город у воды» строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская. Кроме школы планируется строительство всей необходимой социальной инфраструктуры - детского сада, торгового центра, АЗС, площадок для спортивных и развлекательных мероприятий.