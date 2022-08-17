Жар-птица взмахнула крылом над озером в Карелии (ФОТО)

Северное сияние над озером Пертозеро в Кондопожском районе было похоже на перо Жар-птицы.

Вторую ночь подряд фотограф Арина Степенная снимает удивительное по красоте Северное Сияние в Кондопожском районе.

«В этот раз оно походило на перо Жар-Птицы. Всполохи захватили все небо, переливаясь от насыщенно неоно-салатового до цвета фуксии. Если вчера я говорила «Вау», то в этот раз Аврора вызвала троекратное «Вау», написала автор фото в комментарии к снимкам. - Я думала, что такие сияния показывают только в Мурманской области, но сегодняшняя ночь опровергла этот довод».

Северное сияние снято в селе Кончезеро у озера Пертозеро в ночь с 18 на 19 августа с 23.30 до 00.40.

Ранее сообщалось, что Арина Степенная запечатлела богиню утренней зари.