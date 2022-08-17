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В Карелии фотограф запечатлела богиню утренней зари (ФОТО)

Новости. Общество
10:08, 18 Августа 2022
фото: Арина Степенная

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Северное сияние озарило небо над озером Пертозеро в Кондопожском районе Карелии.

Фотограф Арина Степенная запечатлела Аврору на берегу старейшего в Карелии водохранилища, а ныне озера Пертозеро.

"Я долго сверялась с прогнозом Северного Сияния и верила. И с 22 вечера начала выбегать на берег озера. И лишь после полуночи увидела робкую зеленую дугу, которая в течение часа разгорелась и обзавелась с двух сторон фиолетовыми зубцами. Аврора была видна невооруженным взглядом - она заняло все небо. Просто вау!" – написала Арина в комментарии у фото.

Съемки велись 18 августа с 1.30 до 3.00 ночи.

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