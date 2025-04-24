Река в Карелии удивила жителей ранним паводком

Образовавшийся ледяной затор на реке грозил разрушить мост, но обошлось без последствий.

В Карелии весна принесла ранние сюрпризы: река Нурис, обычно спокойная зимой и покрытая толстым льдом, начала пробуждение раньше срока. Как написали в группе «Карелия, как женщина в красе…», уже 21 апреля лед тронулся и образовал затор у моста — к счастью, он устоял.

Нурис — мелкая и порожистая река, но весной, по словам жителей, она может быть непредсказуемой. Вода подтачивает лед снизу, раскалывает его и выбрасывает ледяные глыбы на берег. «Ледоход бывает редко», — добавили в группе.

Уже через два дня от льдин остались лишь следы у берегов. Местные жители поделились фотографиями происходящего.