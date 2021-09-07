Железнодорожный переезд закроют на станции в Карелии из-за ремонта

Движение через железнодорожный переезд на станции Кондопога будет ограничено в ночные часы, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из-за ремонтных работ проезд автотранспорта через железнодорожный переезд 457 км станции Кондопога, расположенный на улице Советов, будет закрыт 10 сентября с 18:10 до 02:10 11 сентября. Для машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, в экстренных случаях, будет организован проезд через железнодорожный переезд по временному настилу.

В границах переезда, в рамках программы по обеспечению безопасности движения, будет проводиться укладка водоотводных лотков, уплотнение щебеночного основания. Ранее, на переезде проведены работы по ремонту пути, очистке и смене щебеночного балласта, смене креплений, рельсошпальной решетки выправке пути и укладке нового резинокордового настила.

Водителей просят быть внимательнее и заранее планироватье возможные маршруты объезда.

Ранее сообщалось, локомотив снес автомобиль на железнодорожном переезде в Карелии.