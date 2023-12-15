Женщина обратились в суд, чтобы признать право собственности на квартиру, в которой живет

Заявительница представила Беломорскому районному суду квитанции об оплате коммунальных услуг.

Беломорский районный суд рассмотрел дело по иску заявительницы к АМО «Сосновецкое сельское поселение» о признании права собственности на имущество в порядке наследования. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В обоснование заявленных требований истец указала, что в январе 2015 года умер ее двоюродный брат. После его смерти она приняла наследство посредством совершения фактических действий по владению имуществом, проживает в квартире, оплачивает коммунальные услуги. По данным основаниям истец просила признать ее принявшей наследство и признать за ней право собственности на квартиру.

К участию в деле в качестве соответчика привлекли сестру истца, которая сообщила суду, что наследство не принимала.

В подтверждение фактического принятия наследства истцом были представлены суду квитанции об оплате коммунальных услуг, которые подтвердили отсутствие задолженности по лицевому счету.

При указанных обстоятельствах суд признал за заявительницей право собственности на спорную квартиру в порядке наследования.