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Женщина получила травмы в ДТП в городе бумажников в Карелии

Новости. Происшествия
18:34, 02 Ноября 2020
фото: Госавтоинспекция Кондопоги
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Пассажирка самостоятельно обратилась за медицинской помощью после аварии в Кондопоге.

Как сообщается в паблике Госавтоинспекция Кондопоги, 31 октября в 19 часов у дома №3 на улице Комсомольская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Honda при начале движения не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении автомобилю Nissan.

В результате дорожной аварии пассажирка Nissan получила травмы.

В Госавтоинспекции Карелии уточнили, что женщина самостоятельно обратилась в больницу.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Карелии ищет водителя, который сбил велосипедиста и уехал.

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