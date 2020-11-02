Женщина получила травмы в ДТП в городе бумажников в Карелии

Пассажирка самостоятельно обратилась за медицинской помощью после аварии в Кондопоге.

Как сообщается в паблике Госавтоинспекция Кондопоги, 31 октября в 19 часов у дома №3 на улице Комсомольская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Honda при начале движения не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении автомобилю Nissan.

В результате дорожной аварии пассажирка Nissan получила травмы.

В Госавтоинспекции Карелии уточнили, что женщина самостоятельно обратилась в больницу.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Карелии ищет водителя, который сбил велосипедиста и уехал.