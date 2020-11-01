ГИБДД Карелии ищет водителя, который сбил велосипедиста и уехал

В Кондопожском районе произошло ДТП с пострадавшими, но ни одна из сторон в ГИБДД не сообщила, теперь полиция ищет виновника аварии.

Как сообщает Госавтоинспекция Кондопоги, 30 октября в 22.30 на 460 км автодороги "Кола" произошел наезд на велосипедиста.

Водитель неустановленного автомобиля при совершении обгона попутной машины выехал на встречную полосу, где совершил касательный наезд на 54-летнего мужчину, который двигался на велосипеде по левой обочине.

Водитель место ДТП покинул. Велосипедист о случившемся в ГИБДД также не сообщил, но утром 1 ноября обратился за медицинской помощью в ГБУЗ "Кондопожская ЦРБ". Сообщение о потерпевшем поступило в полицию.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Полиция Кондопожского района просит откликнуться очевидцев происшествия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить об этом в ГИБДД по телефону - 8814 51 20914.