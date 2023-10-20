Женщину, пропавшую в лесу рядом с Карелией после встречи с медведем, нашли мертвой

«Мы опоздали, найдена, мертва», — написали родственники женщины, пропавшей в чаще в Ленинградской области.

В Лужском районе Ленобласти волонтеры обнаружили тело женщины, которая ушла за грибами неделю назад. В последний раз она выходила на связь 14 октября и сообщила, что ее испугал хищный зверь. Об этом сообщает 47news.

В районе деревни Любочажье найдено тело 65-летней женщины, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов неделю назад. О ее смерти вечером 21 октября сообщили родственники в соцсетях.

«Мы опоздали. Найдена, мертва», — написали родственники.

Тело нашли с участием волонтеров. 21 октября рано утром они собирались у Любочажья в очередной раз. Участвовали поисково-спасательные объединения «ЛизаАлерт» и «Экстремум», а также все желающие. До этого на поиски также выходили каждый день.

Ранее стало известно, что пожилая женщина пропала в лесу после встречи с медведем. После этого она успела один раз позвонить родственникам, рассказав, что видит вокруг. Больше она на связь не выходила.