Женщины с сексапильными фигурами чаще заболевают диабетом

Сексапильные женщины с волнующими изгибами фигуры имеют повышенный риск развития диабета второго типа, как показало исследование.

Опасность возрастает еще выше, если их матери также обладали характерными пропорциями тела.

От популярного мультяшного персонажа Джессики Рэббит до Мэрилин Монро и Ким Кардашьян - женщины с изгибами фигуры давно считаются секс-символами.

Однако новое исследование показало, что эти заветные пропорции тела, к которым стремятся миллионы представительниц прекрасного пола, имеют и свои минусы. Крупные бедра очень часто являются следствием воздействия гена, который также увеличивает риск диабета второго типа у женщин, но не у мужчин.

Ген под названием KLF14 оказывает уникальный по своей драматичности эффект на жировые клетки, заставляя их становится более крупными, но уменьшая их количество в области бёдер и живота. В результате, женскому организму бывает тяжелее контролировать уровень сахара в крови. Причём исследователи из Университета Вирджинии обнаружили этот феномен у женщины, которые унаследовали данный ген от матерей с аналогичным типом фигуры.

Бесчисленное количество предыдущих исследований показывали, что KLF14, напротив, уменьшает риск диабета у женщин, однако теперь команда исследователей настаивает, что их наблюдения, продолжавшиеся 5 лет, являются более точными. А по их результатам можно разрабатывать новые методики профилактики, уменьшающие риск диабета у женщин. Впрочем, полученные результаты изначально удивили авторов исследования, пишет "Медик Форум".